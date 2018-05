Visualisieren

Tabellarische Aufschriebe eignen sich wenig, um sich Fakten zu merken. Besser sind bildhafte Aufzeichnungen wie eine Mind Map oder der eigene Spickzettel. Denn: Beim Erstellen hinterlässt das Notieren eine Spur im Gehirn. Forscher haben herausgefunden, dass die Quote von dem, was wir an Lernstoff im Kopf behalten, gestaffelt ist:

Durch Lesen: 10 Prozent

Durch Hören: 20 Prozent

Durch Sehen: 30 Prozent

Durch Hören und Sehen: 50 Prozent

Durch eigenständiges Erklären: 70 Prozent

Durch eigenes Tun: 90 Prozent

Es ist auch hilfreich, die Skripte an einem Ort der Entspannung in der eigenen Wohnung aufzuhängen.