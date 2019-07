Harte Kennzahlen

Im Handwerk und der Industrie lassen sich Trainingserfolge leichter messen: Es gibt für einzelne Schritte nicht nur den direkten Vergleich mit anderen Kollegen, sondern auch Vorgabezeiten und die Bezifferung der Fehlerquote. In anderen Bereichen, etwa im Kundenservice oder Vertrieb, lassen sich ebenfalls Kennziffern wie die Reklamationsquote, die Dauer einer telefonischen Kundenberatung und die Kundenzufriedenheit heranziehen. “Es gibt jedoch so viele positive Nebeneffekte beim Lernen, die wir nicht so leicht messen können”, erläutert Tim Darling, L&D-Manager des Sprachtraininganbieters Speexx. In der Personalentwicklung sei man gut beraten, das zu messen, was messbar ist und andernfalls darauf zu vertrauen, dass hervorragende Lerninhalte positive Auswirkungen haben werden.