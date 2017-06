Card

Geschichten werden traditionell auf Karten geschrieben. Deshalb sollten sich Product Owner kurz fassen und nicht mehr Platz verbrauchen als die Karte es zulässt.

Conversation

Anforderungen sollten dem Entwicklerteam nicht „über den Zaun“ geworfen werden. Die Karten sollten vielmehr zu Diskussionen anregen, um so das Verständnis aller Beteiligten zu schärfen. Denn der Teufel steckt im Detail. Erst im Gespräch zeigt sich, ob den Entwicklern wirklich klar ist, was sie bauen sollen.

Confirmation

Eine User Story ist dann abgeschlossen, wenn die Akzeptanzkriterien erfüllt sind. Sie beschreiben, was von der Story erwartet wird, um sie als „fertig“ zu melden. Akzeptanzkriterien sind flexibel genug, um sich zu ändern, bis das Team mit der Realisierung der User Story startet. Scrum Master und Entwicklerteam klären in Gesprächen, ob gemeinsames Verständnis besteht. So werden Missverständnisse vermieden, die im Nachgang zeitfressend ausgeräumt werden müssten.