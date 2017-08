Das Nebelwort „managen“

Es gibt kaum ein Wort, das so inflationär wie nebulös gebraucht wird wie „managen“. Nahezu alles wird „gemanagt“ oder zum/zur „Manager/in“ hochstilisiert. Der frühere Liegenschaftsverwalter alias Hausmeister wird zum Facility-Manager oder der Raumpfleger alias Reinigungskraft zum Room-Manager.

Das ist weder respektlos noch generalisierend gemeint. Aber Placebo-Titel scheinen wild in den Himmel der Stellenbeschreibungen zu wachsen. Und im skurrilen „Chief Mentalist“ alias Chef-Tagträumer zu gipfeln, so ein IT-Blogger ironisch in einem Online-Magazin.

Was macht nun ein/e Selbstmanager/in? Was heißt Selbstmanagement konkret? Im Englischen „to manage“ oder Italienischen „maneggiare“ wird die lateinische Wurzel deutlich: „manus“ (die Hand) beziehungsweise „manus agere“ (an der Hand führen). Synonym für bewerkstelligen, führen, handhaben, leiten. Nicht zu verwechseln mit „alles in den Griff kriegen“. Denn das ist eine Illusion.