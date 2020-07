Welche Folgen die ständige Selbstkritik haben kann

Etliche Führungskräfte tragen Aussagen zu ihrer Person in sich, die sie in Kindertagen aufgenommen haben. Sie schenken ihnen noch nach Jahrzehnten treu und brav Beachtung: „Du bist einfach nicht gut genug.“ „Deine Arbeiten sind nicht genügend.“ „Dein Bruder ist besser.“

Es ist kaum zu glauben, dass ein erwachsener Mensch diesen Behauptungen immer noch (unbewusst) Macht über sein Leben gibt – und doch ist es so. Dies führt zu ständiger Selbstsabotage, die einen bestimmten Persönlichkeitsanteil in permanenter Angst vor Kritik gefangen hält. Abwertende Beurteilungen der Vergangenheit prägen stets die Interpretation der Gegenwart mit.

Ein solcher Zustand raubt dem inneren System einer Führungskraft viel Energie und schafft ein überkontrolliertes und perfektionistisches Lebenskonzept. In diesem System sieht das eigene Arbeitszimmer aus wie ein Gerichtssaal. Mit extrem bewertenden und kritischen Persönlichkeitsanteilen. Das gilt für das innere Arbeitszimmer genauso wie für das Büro in der Firma. Und dann wird aus einem entschlossenen, hochkompetenten Leistungsträger ein enormes Risiko. Vom starken Aktivposten zum Risikoträger. Denn: Unter diesem Druck werden Verhaltensmuster entwickelt, die zerstörerisch auf die in der VUCA-Welt so wichtige Zusammenarbeit wirken, wie zum Beispiel Dominanz oder Rivalität. Stärken kippen dann ins Extreme. Entscheidungsfreudigkeit wird zu Aktionismus, Kampfgeist zu Dominanz.