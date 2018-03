„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“ Hermann Hesses bekannte Verse aus seinem „Stufen“-Gedicht mögen zeitweise überstrapaziert werden. Aber sie bieten sich grundsätzlich als famose Ermutigung für Neubeginn und Anfänge an. Wohl auch besonders für den Jahresanfang. Erwartungsvoll mit allerlei Vorsätzen gepflastert, führt er allerdings häufig und zuverlässig in die herbe Enttäuschung. Weil die Vorsätze nicht durchgehalten werden. Getäuscht vom wuchernden Zuviel?

Die häufigsten Vorhaben zu Jahresbeginn lauten – nebst Klassikern wie mit dem Rauchen aufhören, mehr Zeit für sich, für Familie und Freunde, mehr Sport, mehr Reisen und Erleben – mehr Erfolg hier, mehr Erfolg dort, mehr von diesem und jenem. Wir wollen also mehr. Das ist angesichts des üppigen Angebots am Buffet der Wahl- und Handlungsmöglichkeiten auch kaum verwunderlich. „Die Möglichkeit ist des modernen Menschen liebste Wirklichkeit.“ So der treffende Befund des Schweizer Soziologen Peter Gross in seiner vielbeachteten Publikation „Die Multioptionsgesellschaft“.