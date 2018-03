Um sich selbst zu reflektieren, müssen wir die Entfernung zu unserem Tun vergrößern. Versetzen Sie sich etwa in die Rolle eines Malers, der einige Schritte von seinem Bild zurücktritt, um es aus der Distanz betrachten zu können. Oder denken Sie an einen Helikopter-Rundflug über das eigene Tageswerk. Haben Sie so einen Überblick gewonnen, stellen Sie sich zum Beispiel diese Frage: Hätte ich unseren besten Kunden so behandelt, wie ich heute meinen Mitarbeiter behandelt habe? Eine weitere Technik ist die der „drei Siebe“. Dabei handelt es sich um Fragen, die man sich stellt, bevor man etwas tut oder einen Gedanken ausspricht. Sie lauten: „Ich es wahr?“ „Hat es Güte“? „Ist es notwendig?“