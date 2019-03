Die Einkommensteuer

Auch wenn die Einkommensteuer nur einmal im Jahr anfällt, so ist es wichtig, bereits jeden Monat eine entsprechende Summe dafür zur Seite zu legen. Oft verlangt das Finanzamt noch eine quartalsmäßige Einkommensteuer-Vorauszahlung. Jedoch fällt die auch manchmal geringer aus als die eigentliche Steuerbelastung am Ende des Jahres. Unabhängig von der Vorauszahlung sollte also stets eine Summe dafür zur Seite gelegt werden. Steigt der Umsatz in einem Jahr rasant an, so kann es passieren, dass das Finanzamt sogar eine rückwirkende Erhöhung der Vorauszahlung festsetzt. Man sollte daher immer ein Polster angespart haben – am besten auf einem separaten Konto.