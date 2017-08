In Unternehmen geht es oft zu wie in Kindergärten

Ganz besonders negativ wirkt laut zahlreichen Studien schlechte Führung. Was ist damit gemeint? Jeder Mensch hat hierzulande das Recht, Kinder zu bekommen, Auto zu fahren, Kredite aufzunehmen, Häuser zu bauen, seine Meinung in Social-Media-Kanälen frei in die Welt zu pusten, Extrem-Sportarten zu betreiben oder seine Gesundheit zu fördern beziehungsweise zu schädigen. Für all das trauen wir jedem einzelnen die Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme und die nötige Kompetenz zu.



In den Unternehmen geht es dagegen häufig zu wie in einem Kindergarten. Die Mitarbeiter fühlen sich von immer noch autoritär agierenden Führungskräften bevormundet. Fehler haben negative Konsequenzen. Ihr Entscheidungs- und Verantwortungsspielraum ist oft sehr gering – bei gleichzeitig großer Fehlerverantwortung. Freigeistiges Denken ist nicht erwünscht. Grandios gut klingende Leitsätze einer am Menschen orientierten Unternehmenskultur hängen gut sichtbar im Eingangsbereich, doch hinter der Eingangstür geht es meist anders zu. Das ist fatal. Gute Führung braucht Augenhöhe, Vertrauen, Menschlichkeit, Flexibilität zwischen freier Agilität und strukturgebender Ordnung, Selbstkontrolle und Eigenverantwortung für Mitarbeiter, klare und beziehungsförderliche Komunikation, Fehlertoleranz und die Haltung, aus Fehlern lernen zu können. Im Coaching gibt es die sogenannte Wunderfrage: „Angenommen, über Nacht passiert ein Wunder, und morgen, wenn Sie aufwachen, ist alles so, wie es für sie ideal, gut und am besten ist. Wie wäre das konkret? Was wäre dann anders?“ Meine Wünsche an Führungskräfte für eine gute, eine ideale Mitarbeiterführung wären:

Gebt euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern endlich, was sie brauchen!

Entlasst sie in die Selbstverantwortung!

Traut ihnen viel zu und fördert sie!

Akzeptiert, dass es in jedem Unternehmen menschelt, und achtet auf beziehungsförderliche Kommunikation!

Lasst eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fehler machen und sich ausprobieren, ohne Angst vor Misserfolg!

Fördert eine kulturelle Vielfalt und gebt Inspiration für freigeistiges Denken und Handeln!

Lange Rede kurzer Sinn: Fördert die Entwicklung und das persönliche Wachstum eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und gebt ihnen die Chance, Sinn-Erleben in der Arbeit durch eigenverantwortliches Handeln zu erfahren! Das ist der einzige Weg zu nachhaltigem Unternehmenserfolg – mit und durch motivierte und gesunde Menschen im Unternehmen.