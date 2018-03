Trainer sollen Lernprozesse ermöglichen

Während in der Erziehungswissenschaft früher so genannte „erzeugungsdidaktische“ Konzepte im Vordergrund standen, geht es bei heutigen Ansätzen oft um das Konzept der so genannten Ermöglichungsdidaktik. Beide Konzepte unterscheiden sich sowohl in der Rolle des Trainers beziehungsweise Dozenten und in der Aufbereitung der Lerninhalte. Vertreter der Erzeugungsdidaktik gingen von der Annahme aus, Wissen könne von einer Person auf die andere übertragen werden – vergleichbar mit dem Modell des „Nürnberger Trichters“. Die Verantwortung für den Erfolg des Trainings liegt also beim Trainer selbst.

Beim ermöglichungsdidaktischen Ansatz hat sich die Funktion des Trainers gewandelt. Er ermöglicht Lernprozesse, die von den Teilnehmern selbst gesteuert werden. Der Trainer wird zum Lernbegleiter oder Lernberater. Es ist mittlerweile belegt, dass der Transfer der Trainingsinhalte bei ermöglichungsdidaktisch geprägten Angeboten besser gelingt als beim Frontalunterricht, also der klassischen Form der Erzeugungsdidaktik. Das Design der Bildungsmaßnahme sollte also eigenständiges Lernen ermöglichen, während der Dozent seine Interventionen stark kontrolliert und möglichst gering hält. Doch wie sieht das in der Praxis aus?