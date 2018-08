Viele Webmaster vernachlässigen den Meta-Tag Description, weil er das Ranking nicht direkt beeinflusst. Allerdings entscheidet Google anhand des eingegebenen Suchbegriffs und dem Inhalt des Meta-Tags, ob die Formulierung des Meta-Tags verwendet wird oder ob die Description für das Snippet aus dem Text der Webseite extrahiert wird. Berücksichtigt wird die Description der HTML-Seite also sehr wohl.

Viel wichtiger ist aber, dass der Titel und die Description das erste sind, was ein potenzieller Kunde von Ihrem Online-Angebot in den Suchmaschinenergebnissen zu sehen bekommt. Oberstes Ziel sollte es daher sein, den User neugierig zu machen und zum Weiterlesen zu animieren. Grundsätzlich gilt: Das Keyword sollte im Titel möglichst am Anfang stehen und ein- bis zweimal in der Description, idealerweise in der Mitte, auftauchen. Google hebt die Suchbegriffe in der Description durch Fettschreibung hervor und schafft so einen optischen Ankerpunkt.