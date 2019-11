Content Marketing

Expertenstatus erlangt ein Unternehmen nur dann, wenn es seinen potenziellen Kunden zeigt, dass eine Expertise im Haus vorhanden ist. Das funktioniert am besten über Inhalte. Dabei fehlt es selten am Fachwissen. Das ist im Unternehmen in der Regel vorhanden. Es fehlt meist an Prozessen, um das Fachwissen auf die Webseite zu übertragen. Richtig produzierter Content mit Experten aus der jeweiligen Branche sorgt nicht nur für mehr Inbound-Leads, sondern auch für eine höhere Sichtbarkeit und ein gesteigertes Vertrauen. Außerdem zeigt das Unternehmen den Kunden, dass es sich mit dem Thema auskennt und ihre Probleme lösen kann.