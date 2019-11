Keywords analysieren für die Content-Planung

In der heutigen Zeit ist die Analyse einzelner Begriffe oder die Fixierung auf 2-Wort oder 3-Wort Kombinationen nicht immer zeitgemäß, da Google aufgrund der laufenden Änderungen seines Algorithmus Zusammenhänge von Wörtern, Synonyme und ihre Relationen zueinander besser versteht. Das betrifft auch die Formulierung von W-Fragen, längere Suchphrasen oder Befehlsaktionen wie „Spiel das Lied x ab“ im Bereich Voice Search.

Man optimiert die jeweiligen Seiten also nicht für eine spezielle Auswahl an Wörtern (Keywords), sondern für eine Vielzahl an Kombinationen und Phrasen. Da aber viele SEO Tools die Menge an Kombinationen nicht alle berücksichtigen können, beschränkt man sich auf den traditionellen Weg, um die Optimierungsarbeit besser messbar zu machen. Deshalb ist die Keywordanalyse am Anfang von hoher Bedeutung.

In der Keywordanalyse betrachtet man verschiedene Metriken wie Suchvolumen, Rankings, Klickrate oder Wettbewerb der Keywords. Außerdem betrachtet man Suchbegriffe, bei denen man im Gegensatz zum direkten Konkurrenten nicht gut positioniert ist. Bei der Analyse ist es empfehlenswert, Kategorien oder übergeordnete Verzeichnisse sowie die Zuordnung zu den URLs aufzulisten. Diese Analyse beeinflusst noch nicht das Ranking, ist aber Grundlage für einen groben Fahrplan, welche Begriffe in den Vordergrund rücken. Die Keywordanalyse ist in der Regel eine Aufgabe der verantwortlichen SEO Manager. Doch auch Feedback und Meinungen der Content Manager und Geschäftsführung sind sehr wichtig.