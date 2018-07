Führungskräfte versinken oft im Tagesgeschäft

Im betrieblichen Alltag reduziert sich Führung oft auf Anweisungen und Feedback. Führungskräfte fühlen sich oft überfordert mit den vielen Aufgaben, die auf ihren Schultern lasten. Deshalb kümmern sie sich hauptsächlich um die Tagesarbeit. Doch damit beginnt ein Teufelskreislauf. Wenn Führungskräfte ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht fördern und entwickeln, können sie ihnen auch nicht sukzessive mehr und komplexere Aufgaben übertragen. Beschäftigte, die zu wenig Unterstützung und Förderung seitens ihrer Vorgesetzten erfahren, knabbern an deren Zeitbudget, weil sie permanent rückfragen müssen oder weil Nacharbeiten nötig sind. Zudem werden die Abläufe verzögert, weil die Mitarbeiter nicht selbstständig arbeiten und entscheiden können – ihnen fehlt das nötige Wissen. So steigt die Belastung der Führungskräfte weiter an.