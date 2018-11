„Durch Outsourcing verlieren wir die Kontrolle über den Prozess.“

Einige Unternehmen glauben, dass Outsourcing aufgrund fehlender Kommunikation von Angesicht zu Angesicht zu einem vollständigen Kontrollverlust führen kann. Das Niveau an Kontrolle, das Outsourcing bietet, hängt jedoch stark vom gewählten Kooperationsmodell ab.

Projekt-Outsourcing

Beim Projekt-Outsourcing Modell liegt das Steuerruder meistens in den Händen Ihres Partners für Software-Entwicklung. Er übernimmt die Kontrolle von Prozessen auf hochrangiger Ebene bis hin zur Beurteilung der Qualität der Ressourcen im Team. Der Kunde wird in der Regel insoweit am Prozess beteiligt, indem er Softwaredemos überprüft und Feedback gibt. Die Integration interner Prozesse und Experten bei solchen verteilten Teams kann jedoch im Modell des Projekt-Outsourcings eine Herausforderung darstellen.

IT-Outstaffing

Ein anderes beliebtes Kooperationsmodell, das IT-Outstaffing, impliziert eine aktive Beteiligung des Kunden. Bei diesem Modell fungiert Ihr technischer Anbieter als Unterstützer, während Sie den Entwicklungsprozess und die Teammotivation vollständig kontrollieren können. In diesem Modell können Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams direkt bestimmen und die Motivation im Team beeinflussen, um Abgänge aus dem Team zu vermeiden. Sie können Ihre Unternehmenskultur in die Arbeitsweise des Teams einbringen und Engagement für gemeinsame Ziele innerhalb des Entwicklerteams fördern.

Unabhängig vom Modell sind regelmäßige Kommunikation und Feedbackmechanismen von grundlegender Bedeutung. Um eine effiziente Zusammenarbeit mit Ihrem ausgelagerten Team einzurichten, sollten Sie besondere Tools für die Verwaltung von Arbeitsaufgaben (zum Beispiel Jira), kontinuierliche Integration (Jenkins oder TFS) und geteilte Repositorys (Gitlab, Github, Bitbucket oder VSTS) verwenden. Mithilfe dieser Tools können Sie den Fortschritt des Teams verfolgen, potenzielle Engpässe aufdecken und sich auf kontinuierliche Verbesserungen konzentrieren.