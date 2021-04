Ausgabenmanagement

Pleo

Pleo ist eine Lösung für das Ausgabenmanagement in Unternehmen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen eine eigene physische und virtuelle Kreditkarte, mit der eigenverantwortlich in einem festgelegten Rahmen Unternehmensgelder ausgegeben werden können. Die entsprechenden Papierbelege werden mit dem Smartphone erfasst, kategorisiert und mit einem Klick in die Buchhaltung gegeben. E-Mail-Rechnungen werden digital aus dem Posteingang gelesen und eine Schnittstelle zu DATEV gewährleistet einen sicheren und fehlerfreien Datentransfer in die Buchhaltungssoftware. Auf Dienstreisen berücksichtigt Pleo Tagespauschalen je nach Land. Auch die Rückerstattung von Kilometerpauschalen erfolgt digital mit wenigen Klicks.

Vorteile

Alle Ausgaben erfasst Pleo automatisch digital an einem zentralen Ort. Teams können ihre Budgets zu jedem Zeitpunkt in Echtzeit überblicken und Projekte dadurch agiler gestalten, zum Beispiel durch flexible Anpassungen von Budgets. Agenturen, Beratungen aber auch mittelständische Unternehmen und Start-ups profitieren von einem einfachen Handling. Dadurch ist die Einstiegshürde für jede Unternehmensform gering.

Nachteile

Eine Option, die es Unternehmen erlaubt, Eingangsrechnungen direkt über Pleo zu zahlen und abzuwickeln, gibt es vorerst nur für den britischen Markt, ist aber für Sommer 2021 in der Planung für den deutschen Markt.

GoCardless

Mit GoCardless legen Unternehmen digitale Zahlungspläne an. GoCardless verfügt über eine Bankintegration. Das bedeutet: Alle kundenseitigen Forderungen zieht das Tool automatisch ein und stellt die Transaktionen übersichtlich im Dashboard dar. Einmalige als auch wiederkehrende Zahlungen werden selbstständig am geplanten Datum eingezogen und müssen nicht bei jedem Vorgang manuell eingetragen werden. Kundenkonten lassen sich in dem Programm anlegen, um den Bezahl- und Verwaltungsvorgang an Kundendaten zu koppeln. Auch Abonnements verwaltet die Software, denn GoCardless lässt sich mit QuickBooks, Sage 50cloud, billwerk, Debitoor und weiteren Programmen zusammen verwenden.

Vorteile

Unternehmen können nicht nur unternehmensinterne Zahlungen, sondern auch externe Zahlungen an Kunden mit GoCardless managen. Zudem ist eine Verfolgung der Zahlungen in Echtzeit möglich.

Nachteile

Bisher gibt es noch keine App-Version für GoCardless. Bei GoCardless fehlt eine teilautomatische Lösung für Unternehmensausgaben. Beschäftigte erhalten keine Firmenkreditkarte. Die Zahlungen müssen demnach immer im Nachtrag in die Software eingepflegt werden.