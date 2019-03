factro – modernes Projektmanagement im Team

Projektstrukturbaum bei factro

factro ist trotz großem Funktionsumfang selbsterklärend und kinderleicht zu bedienen. Der Projektstrukturbaum eignet sich ideal, um Projekte step by step aufzubauen, und bietet eine klare Visualisierung für jedes Projekt. Mit der Mobile App können Aufgaben von unterwegs erfasst werden. Zudem ist factro 100% Made in Germany und wird in Deutschland entwickelt und gehostet.

Stärken:

Intuitive Benutzeroberfläche, deutscher Server-Standort, kostenloser Kundenservice, 4 Projektansichten (Strukturbaum, Gantt, Kanban, Tabelle), projektübergreifendes Dashboard, unbegrenzt kostenlose Gastnutzer

Schwächen:

Keine Schnittstellen vorhanden, kein Handbuch