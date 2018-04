Mit dem Wunsch, Speaker zu werden, kontaktieren mich seit einigen Jahren immer mehr Trainer, Berater und Coachs Marketing- und PR-Agenturen. Dabei handelt es sich – vereinfacht gesprochen – um folgende Personengruppen: Zum einen schon leicht ergraute Berater, die auf ein erfolgreiches Berufsleben zurückblicken, sich mental auf den Ruhestand einstimmen und nicht völlig in Vergessenheit geraten möchten. Sie wollen ihre Erkenntnisse und Erfahrungen noch ab und an einem größeren Publikum weitergeben. Zum anderen sind es Inhaber etablierter Trainings- und Beratungsunternehmen, die Vorträge bei Unternehmen oder Verbänden primär als Marketinginstrument betrachten, um mit Neukunden in Kontakt zu kommen.



Dann sind da relative No-Names im Trainings- und Beratungsmarkt, die entweder ihr Geld leichter als bisher verdienen möchten, oder sich, getragen vom Gefühl, der Menschheit etwas zu sagen zu haben, sich nach mehr öffentlicher Anerkennung sehnen. Last but not least gibt es Newcomer, die aufgrund des Nimbus', mit dem sich manche selbsternannten Top-Keynote-Speaker umgeben, und des Rummels, der seit dem Aufblühen der German Speakers Association (GSA) um das Speaker-Dasein entstanden ist, zur Überzeugung gelangt sind: Im Speaker-Business liegt das Geld auf der Straße. Das, was die Lautsprecher der Szene können, das kann ich auch.