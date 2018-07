Speed Reading Seminare

In „Speed Reading“ Seminaren wird Schnelles Lesen unter professioneller Anleitung gelernt. In einer dynamischen Arbeitswelt nimmt die Informationsflut zu und „Speed Reading“ steigert die Informationsaufnahme erheblich. In den Seminaren werden Schnell-Lese-Techniken dargestellt und praktisch geübt. Ein weiterer Vorteil ist das Verständnis der eigenen Lesetechnik und wie unser Gehirn Wissen aufnimmt. Die Seminare zum Thema „Speed Reading“ wenden sich an all diejenigen, die in kurzer Zeit schneller lesen lernen möchten.