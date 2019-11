Cloud oder lokale Installation

Cloud-Lösungen sind in der Anschaffung kostengünstiger. Kosten fallen für die Nutzung der Software an. Bei lokal installierter Software fallen die Kosten hauptsächlich bei der Anschaffung an. Neben der Lizenzgebühr können zusätzliche Kosten entstehen, wenn IT-Mitarbeiter für die Installation benötigt werden.

Cloud-Lösungen sind in der Regel schneller einsatzbereit. Oftmals können Cloud-Lösungen nach Erwerb und Einrichtung des Unternehmenskontos direkt genutzt werden. Je nach spezifischen Unternehmenswünschen kann der Prozess etwas länger dauern. In dem Fall hängt die Implementationszeit von der Flexibilität des Softwareanbieters ab. Bei lokal installierter Softwares dauert die Implementation länger, da die Software auf den Geräten installiert werden muss. Die Implementation liegt in der Kontrolle Ihres Unternehmens.

Cloud-basierte Lösungen laufen im Browser und sind meist auch als mobile App verfügbar. Mitarbeiter des Unternehmens können von überall aus auf die Software zugreifen. Die einzige Voraussetzung ist eine bestehende Internetverbindung. Bei lokalen Installationen muss die Software auf allen Benutzergeräten installiert sein.