Als Verantwortliche oder Verantwortlicher für den FP&A-Prozess in Ihrem Unternehmen ist Ihnen klar, dass Ihr CEO und Ihre Kollegen mehr von Ihnen erwarten, als nur die aktuellen Unternehmenszahlen mitzuverfolgen und Berichte über die Performance in der Vergangenheit abzuliefern. In der schnelllebigen Geschäftswelt von heute müssen Sie vielmehr eine führende Rolle in der Strategieentwicklung übernehmen und sich aktiv an deren Umsetzung beteiligen, um nachhaltige Renditen für die Stakeholder zu sichern. Diese Anforderungen bestimmen im Prinzip die drei Prioritäten „Unternehmen ausbauen“, „Unsicherheiten managen“ und „zukunftsorientiert handeln“.

Die Rolle des CFO wird zwar immer wichtiger, aber laut aktuellen Studien besteht noch eine große Lücke zwischen dem, was Finanzteams derzeit leisten, und dem, was CEOs und deren Kollegen erwarten: nämlich bessere Entscheidungsunterstützung.

Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, sind Investitionen in neue Technologielösungen erforderlich. Das gilt vor allem für die Systeme zur Unterstützung der Kernprozesse für FP&A. Die Mehrheit der CFOs weiß, wie wichtig cloud-basierte Systeme und andere Zukunftstechnologien sind, um besseren Support zu bieten. Aber nur die Hälfte der befragten Finanzteams bescheinigte ihrem CFO gute Arbeit bei der Recherche und Implementierung der besten verfügbaren Technologien.