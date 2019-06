Fehler beim Delegieren

Aufgrund von Zeitmangel kann es sinnvoll sein, bestimmte Aufgaben an Ihre Mitarbeiter zu delegieren. Viele Vorgesetzte machen jedoch den Fehler, die falschen Aufgaben weiterzureichen. So sollten Sie es unbedingt vermeiden, Aufgaben, die klar auf der Führungsebene angesiedelt sind, an Ihre Mitarbeiter zu delegieren. In diesen Bereich fallen beispielsweise Mitarbeitergespräche oder richtungsweisende Verhandlungen mit wichtigen Geschäftspartnern. Ein weiterer Fehler ist, Aufgaben an die falschen Mitarbeiter zu delegieren. Sie sollten im Vorfeld prüfen, ob beim jeweiligen Mitarbeiter das zur Erledigung der Aufgabe nötige Fachwissen vorhanden ist. Darüber hinaus sollten Sie prüfen, ob der Mitarbeiter über ausreichend Zeit für die Erledigung der angedachten Aufgabe verfügt.