Der ROI (Return on Investment) von FP&A-Projekten umfasst allzu oft nur die Produktivitätsgewinne des Finanzteams in der Zentrale. Der enorme Arbeits- und Kostenaufwand, der in den Fachbereichen anfällt, bleibt unberücksichtigt. Eine neue Studie der Unternehmensberatung CEB zeigt, dass Unternehmen deshalb nicht das gesamte Potenzial ihrer aktuellen Investitionen in FP&A-Verbesserungen ausschöpfen. Bei einer globalen Umfrage unter 138 FP&A-Verantwortlichen stellte CEB fest, dass vier von fünf Unternehmen die möglichen Produktivitätssteigerungen und Kosteneinsparungen ihrer FP&A-Initiativen nicht einmal zur Hälfte realisierten. Sie ließen nämlich außer Acht, dass der Großteil der Arbeit manuell erledigt werden muss und zeitaufwändig ist.

Dieser versteckte Aufwand erweist sich gelegentlich als Herausforderung für ein FP&A-Team, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Flexibilität und Budgetgenauigkeit ihres Unternehmens durch eine erhöhte Frequenz von Forecasts oder größere Detailtiefe des Kontenplans zu optimieren. In diesem Beitrag finden Sie Tipps, wie Sie Ihre Kollegen im gesamten Unternehmen in jeder Phase einbeziehen.

