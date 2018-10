Das praxisnahe E-Book richtet sich vornehmlich an Berater im Gesundheitsmanagement, Personaler und Führungskräfte, die gerne einen schnellen und leicht verständlich Zugang in die recht komplexe Thematik der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz finden möchten. Auf 40 Seiten erhält der Leser in kompakter Form Expertenwissen zu den Methoden, Instrumenten und Maßnahmen, mit denen Unternehmen psychische Belastungen am Arbeitsplatz systematisch erkennen und zum Wohle aller nachhaltig reduzieren können.