Mit dem kommenden Jahreswechsel tritt das Verpackungsgesetz (VerpackG) an die Stelle der bislang geltenden Verpackungsverordnung. Wie sein Vorgänger fordert es von allen Händlern und Herstellern, die mit Ware befüllte Verkaufsverpackungen erstmalig in Umlauf bringen, eine Kostenbeteiligung an der Entsorgung und dem Recycling der Verpackungsmaterialien – allerdings mit deutlich mehr Vehemenz.

So drohen bei Nichtbeachtung der Vorgaben empfindliche Sanktionen, die von hohen Geldbußen bis zu Verkaufsverboten reichen. Wer diese vermeiden will, sollte sich daher schon jetzt die „Lizenz zum Verpacken“ besorgen. Onlineshops, bereitgestellt von den dualen Systemen, erleichtern es, den Bürokratie-Dschungel zu durchsteigen, und erlauben eine komplette Online-Abwicklung der Lizenzierung.