Diese Situation kennen viele: Der Chef spricht seine Mitarbeiterin oder seinen Mitarbeiter zwischen Tür und Angel an und erzählt von neuen Aufgaben, Veränderungen oder Projekten. Dafür müsse aber ein Konzept her. „Machen Sie mal ...”, heißt es lapidar. Danach sitzt man über einem leeren Blatt Papier und weiß nicht so recht, wie es losgehen kann.

Ohne Plan und Systematik wird dann schnell viel Zeit und Geld verschwendet. Und das Ergebnis ist nicht unbedingt das, was Auftraggeber und Entscheider erwarten. Deshalb ist eine strukturierte Vorgehensweise zur Konzeptentwicklung notwendig. Das spart Frust und Kosten. Was sind die ersten Schritte? Was ist zu bedenken? Wie entsteht eine überzeugende Präsentation oder Entscheidungsvorlage? Der Konzeptexperte Jürgen Fleig gibt Tipps zum Vorgehen.

Bild klicken »