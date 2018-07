Nicht zu früh Partei ergreifen

Wenn sich zwei Mitarbeiter streiten, ist der eine in der Regel in der Offensive, der andere in der Defensive. Machen Sie nicht den Fehler, und ergreifen Sie sogleich Partei für den defensiven Mitarbeiter, nur weil er in diesem Moment hilfebedürftig wirkt. Ergreifen Sie zu früh Partei und hat der offensive Mitarbeiter gute Argumente, schwächt das Ihre Position als Führungskraft.

Zielen Sie stattdessen auf eine Klärung ab und wenden Sie sich an den Offensiven, indem Sie fragen: „Worum geht es eigentlich?“ Lassen Sie sich aber auf keine langen Ausführungen oder Schuldzuweisungen ein, sondern unterbrechen Sie mit Zwischenfragen, wie zum Beispiel: „Wann war das?“ Oder: „Wieso konnte Herr Maier das nicht machen?“ Oder: „Hatte das nicht Zeit bis morgen?“

Mit solchen Fragen bringen Sie den Mitarbeiter dazu, sachlich zu erzählen, was geschehen ist. In manchen Fällen werden die Streitparteien auch erkennen, dass der Anlass eigentlich zu banal ist, um darüber zu streiten. Fassen Sie den Kern der Auseinandersetzung zusammen: „Das Problem ist also, dass Frau Müller fünf Minuten später als verabredet angerufen hat.“