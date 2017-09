Achtsamkeit fördert die Problemlösungsfähigkeit und Aufmerksamkeit

Der Hirnforscher Richard Davidson beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Achtsamkeitsmeditation und deren Auswirkungen auf das Gehirn. Er erforscht, inwiefern durch gezieltes Training die emotionalen Verdrahtungen im Gehirn verändert werden können, so dass Menschen mehr Glück empfinden und mehr positive menschliche Qualitäten, wie etwa ein erhöhtes Mitgefühl hervorbringen. Davidson führte umfangreiche Fallstudien an tibetischen Mönchen durch, die über rund 45.000 Stunden Meditationspraxis verfügten.

Mit Hilfe bildgebender Verfahren in der Medizin konnten die Hirnaktivitäten von über lange Zeit meditierenden Mönchen anhand verschiedener Indikatoren untersucht werden. Dabei ergab sich folgendes Resultat: Die Mönche zeigten in dieser Höhe noch nie zuvor gemessene Levels sogenannter Gamma-Wellen im Gehirn. Dieser Zustand wird in Verbindung gebracht mit erweiterter Wahrnehmung, schnellerer Informationsverarbeitung und gesteigerter Problemlösungsfähigkeit.

Gleichzeitig konnte Davidson bei den Mönchen eine höhere Hirnaktivität im linken präfrontalen Stirnlappen feststellen, verglichen mit Menschen ohne Meditationspraxis. Eine höhere Aktivität in dieser Hirnregion steht für positivere Emotionen, mehr Ausgeglichenheit und erhöhte Aufmerksamkeit. Es wurden zudem Verdickungen in verschiedenen Bereichen der Großhirnrinde gemessen, die für Empathie, Emotionsregulation und Stressresistenz wichtig sind.