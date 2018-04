Das Ranking bei Google ist für viele Webseiten und Online-Shops das wichtigste Erfolgskriterium. Der Schlüssel zum Erfolg liegt somit in der Suchmaschinenoptimierung (SEO). Es sind zwei Fragen, die sich Internetseitenbetreiber und Onlinehändler dabei stellen müssen:

Lohnen sich SEO-Maßnahmen überhaupt?

Welche SEO-Maßnahmen verbessern das Ranking nachhaltig?

Nicht jede Maßnahme, die zur Suchmaschinenoptimierung empfohlen wird, lohnt sich. Die Maßnahmen, die in diesem Artikel empfohlen werden, orientieren sich an den Google-Richtlinien für Webmaster, im Englischen die „Search Quality Evaluator Guidelines“. Google legt bei seinem Ranking die Bedürfnisse der Nutzer als Maßstab an. Wer nach Googles Qualitätsrichtlinien für die Bewertung von Websites und Seiten vorgeht, verbessert die Webseite also nicht nur für die Suchmaschinen, sondern auch für die Nutzer und Kunden. Die Richtlinien bilden somit die Grundlage für Optimierungen und liefern gleichzeitig auch die Antwort auf die zweite Frage nach der nachhaltigen Verbesserung. Das betrifft vor allem die Bereiche OnPage, Content, Links und Interaktivität.

Suchmaschinenoptimierung ist ein fortlaufender Prozess, der niemals wirklich beendet wird. Folglich lassen sich die hier aufgeführten Maßnahmen sowohl beim Aufbau einer neuen Website als auch bei der Überarbeitung einer bestehender Website anwenden.