Softwareverteilung für mehrere Geräte berücksichtigen

Bei der Umstellung auf Windows 10 sollten Unternehmen überdenken, welche Lösung sie fürs Device Management nutzen möchten. Microsoft bietet hierfür eine hybride Lösung für Smartphones, PCs und Laptops an, die die IT zentral steuern kann. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die IT feste Patching- und Update-Zyklen plant, da bei Windows 10 mindestens alle 30 Monate eine neue Version aufgespielt werden muss.