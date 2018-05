Bewerber an festen Tagen kontaktieren

Zur Aufrechterhaltung des Kontakts mit dem Bewerber legen Sie am besten fixe Stichtage fest, an denen Sie sich regelmäßig melden. So können Sie ihn beispielsweise an Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten oder auch an seinem Geburtstag anschreiben. Aber ihn auch über besondere Ereignisse, wie etwa einen Messeauftritt Ihres Unternehmens oder einen Tag der offenen Tür informieren.



Stellen Sie sicher, zum Beispiel über Erinnerungen im Kalender, dass Sie verlässlich an die Termine erinnert werden und sich dadurch regelmäßig melden. Das Kontakthalten mit Talentpool-Bewerbern ist zwar mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden, sichert Ihnen aber die Bindung des Bewerbers an Ihr Unternehmen und somit eine verlässlichere Besetzung Ihrer Vakanzen.