4. Sie brauchen Input von vielen verschiedenen Personen

Bei Ihrem letzten Meeting haben alle Teilnehmer Aufgaben mit bestimmten Deadlines erhalten. Seitdem haben Sie noch von keinem etwas gehört. Es ist also Zeit, sich wieder zu treffen. Falsch. Es gibt bessere Möglichkeiten, den Überblick über den derzeitigen Stand zu behalten.

Senden Sie eine E-Mail an die einzelnen Personen und bitten Sie um einen kurzen Statusbericht. Dann können Sie in aller Ruhe entscheiden, ob doch ein Meeting nötig ist oder ob sich die Einzelheiten zu ausstehenden To-dos besser per E-Mail klären lassen. Außerdem ist es nicht immer zwangsläufig notwendig, dass alle Beteiligten über alle Zwischenstände Bescheid wissen.