Fazit

Zur Kollaboration von Mitarbeitern, die in Teamarbeit oder Projekte eingebunden sind, stehen zahlreiche unterschiedliche Tools zur Verfügung. Mit ihnen können auch umfangreiche Projekte weltweit zusammen realisiert werden. Dabei ist es unerheblich, ob sich ein Arbeitnehmer im Homeoffice befindet oder sich an einer Zweigstelle auf einem anderen Kontinent befindet. Jedes hier vorgestellte Tool hat Vor- und Nachteile. Es kommt deshalb auf die jeweilige Situation und die Art der Teams und der Zusammenarbeit an, welches Tool am besten geeignet ist. Der größte Mehrwert in der Arbeit mit solchen Tools entsteht, wenn man sich mit diesen beschäftigt und alle Mitarbeiter, die damit arbeiten sollen oder wollen, ausprobieren, was ihnen hilft. Das können sie selbst tun oder durch eine professionelle Schulung.