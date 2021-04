Gemeinsame Ziele wachsen von innen heraus

Was wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam erreichen? Welches große Ziel steckt hinter den Aufgaben? Und wie möchte das Team nach außen wirken? All diese Fragen sollten geklärt sein, bevor alle an die Arbeit gehen.

Dass Menschen über Ziele produktiver arbeiten, haben die meisten Unternehmen bereits erkannt. Häufig hapert es aber an der Umsetzung. Das gemeinsame „Warum“ wirkt oft austauschbar. Beschäftigte können sich mit den vorgegebenen Zielen nicht identifizieren.

Ein Teamcoaching geht dem gemeinsamen Teamgedanken auf den Grund. Meistens geht es erst einmal darum, persönliche Werte herauszuarbeiten. Beispielsweise spricht jede Person über einen Gegenstand in ihrem Homeoffice, der ihr wichtig ist. Schritt für Schritt nähert sich der Coach oder die Coachin dann über die persönlichen Attribute gemeinsamen Werten an. Daraus ergeben sich am Ende sinnstiftende Ziele, mit denen sich alle Teammitglieder identifizieren können.