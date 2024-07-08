Teilzeitarbeit für das Sabbatical nutzen

Besteht generell ein Anspruch auf Sabbatical?

In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es keinen gesetzlichen Anspruch auf ein Sabbatical. Sie als Beschäftigter dürfen zwar einen Antrag auf die berufliche Auszeit stellen; ob dieser bewilligt wird, liegt jedoch im Ermessen des Arbeitgebers.

Unter welchen Bedingungen ein Sabbatical möglich ist, klären Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter sich. Die individuellen Regelungen dazu werden in großen Unternehmen manchmal im Arbeitsvertrag oder durch eine Betriebsvereinbarung festgelegt.

Eine Möglichkeit ist, die Auszeit des Arbeitnehmers mit einer Regelung zur Teilzeitarbeit zu verknüpfen.