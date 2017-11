Interesse an der neuen Arbeit zeigen

Wer neu ist, kann noch nicht alles wissen – und das erwartet auch niemand. Was die nun neuen Kolleginnen und Kollegen aber zu Recht erwarten, ist das Interesse des Berufseinsteigers an seiner neuen Arbeit. Diese sollten sich daher so früh wie möglich nach organisatorischen Dingen und entsprechenden Abläufen erkundigen. Beispiele: Wie ist die Ablage strukturiert? Wen soll ich in bestimmten Angelegenheiten fragen?