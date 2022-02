Tipps für produktivere Stand-up-Meetings

Tipp 1: Moderator bestimmen

Eine Person übernimmt die Rolle des Moderierenden. Die- oder derjenige sorgt dafür, dass der Zeitplan eingehalten wird und alle Beteiligten zu Wort kommen. Ob immer dieselbe Person moderierend eingreift oder die Rolle in festen zeitlichen Intervallen neu besetzt wird, entscheidet das Team. Oft übernimmt der Scrum-Master diese Rolle.

Tipp 2: Soziale und organisatorische Komponenten verknüpfen

In einigen Unternehmen wird das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden, indem auf das Daily-Scrum-Meeting ein Plausch in der Kaffeeküche folgt. So stärkt man ganz nebenbei den Teamgeist.

Nach Stand-up-Meeting und Kaffeepause widmen sich Mitarbeitende wieder konzentriert ihrer Arbeit, ohne die soziale Komponente vernachlässigt zu haben.

Tipp 3: Vorbereitungen treffen

Alle Teilnehmenden werden dazu angehalten, sich kurz auf das Daily-Scrum-Meeting vorzubereiten. Eine mitgebrachte Notiz hilft jeder und jedem, den eigenen Beitrag flüssig vorzutragen. Dadurch wird das tägliche Meeting sowohl für Einzelpersonen als auch für die Gruppe effektiver.