Klare Absprachen mit dem Versanddienstleister treffen

Die Beziehung zwischen Online-Händler und Versanddienstleister ist entscheidend für eine stabile Lieferkette. Immer wieder zeigt sich, dass es einen Mangel an klaren Absprachen gibt, wenn die Kapazitäten während einer Phase mit vielen Bestellungen knapp werden. Online-Händler sollten also sicherstellen, dass es keine Missverständnisse darüber gibt, was erwartet wird und was realistisch erreichbar ist. Dazu gehört auch, stets direkt zu kommunizieren.

Online-Händler sollten sich beispielsweise frühzeitig mit dem Versanddienstleister oder dem Transportunternehmen in Verbindung setzen, sobald die Zahl der Bestellungen deutlich ansteigt. In der Regel ist es kein Problem, das Liefervolumen um weitere 20 Prozent anzuheben. Die Disziplin in der Kommunikation bietet Online-Händlern auch eine höhere Flexibilität in der Krise: Sollten die Kapazitäten des beauftragten Versanddienstleisters bereits erschöpft sein, bleibt noch Zeit, die zusätzliche Nachfrage auf ein weiteres Versandunternehmen auszulagern.