Verkaufen mit einem Lächeln im Gesicht

Die Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Point of Sale ist der erste Schritt für Kundenzufriedenheit. Vermitteln Sie Ihren Mitarbeitenden, dass die Freundlichkeit, die sie den Kunden entgegenbringen, von diesen auch wieder zurückkommt.

Wie so oft im Leben macht es auch beim Verkaufen das richtige Maß. Ihr Personal sollte freundlich Hilfe anbieten, aber niemals gelangweilt oder über Gebühr bemüht sein. So erwarten es Kunden in einem Fachgeschäft. Unterstützen Sie im Verkaufsgespräch. Seien Sie nicht zu fordernd und niemals überrumpelnd oder aufschwatzend, denn Kunden lassen sich nicht gerne in die Enge drängen.