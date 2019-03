Die Customer Journey im Marketing nutzen

Werden die Kundenaktivitäten eines Kunden als Customer Journey betrachtet, lassen sich Maßnahmen für das Marketing ableiten. In sieben Schritten verbessern Sie die Kundenerlebnisse.

Schritt 1: Kundentyp bestimmen

Legen Sie fest, welches Szenario Sie für welchen Kundentyp untersuchen möchten. Zum Beispiel: Ein Kunde findet über eine Preissuchmaschine in unseren Online-Shop. Definieren Sie die „Reisenden“ in Form von prototypischen Personas. Damit erhalten Sie ein konkretes Bild des Kunden.

Schritt 2: Aktivitäten ordnen

Ordnen Sie die Kundenaktivitäten chronologisch in einzelne Phasen. Das verschafft Ihnen einen Überblick.

Schritt 3: Customer Journey visualisieren

Stellen Sie die Kundenaktivitäten in ihrer zeitlichen Abfolge grafisch dar. Beobachten oder befragen Sie die Kunden, was an den einzelnen Touchpoints passiert. Die Customer Journey illustrieren Sie mit den Ergebnissen der Beobachtung wie einen Reiseberich, zum Beispiel durch Videos, Fotos, episodische Begebenheiten oder Sprechblasen-Statements. Markieren Sie die Touchpoints, die laut Kundenangaben besonders wichtig sind.

Schritt 4: Kundenerlebnis ermitteln

Analysieren Sie das, was aus Sicht des Kunden an den einzelnen Touchpoints passiert. Wie bewertet der Kunde sein Erlebnis: Begeisternd? Okay? Enttäuschend? Finden Sie vor allem die Lovepoints und die Painpoints, also die Höhen und Tiefen einer Kundenerfahrung, heraus, um von ihnen zu lernen. Befragen Sie auch dazu die Kunden.

Schritt 5: Kundenerlebnisse verbessern

Erarbeiten Sie Maßnahmen, um die Kundenerlebnisse an jedem Punkt der Customer Journey zu verbessern. Definieren Sie, wie eine optimale Customer Journey aussehen kann.

Schritt 6: Maßnahmen umsetzen

Wählen Sie Maßnahmen aus und setzen Sie die Maßnahmen schnell um. Maßnahmen, die schnelle Erfolge versprechen (Quick Wins) sollten Sie bevorzugen.

Schritt 7: Erfolg messen

Legen Sie die Kennzahlen fest, mit denen sich der Erfolg der Maßnahmen messen lässt und erfassen Sie die Kennzahlen.