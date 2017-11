Unternehmensbewertung nach Vergleichswert-Verfahren

So genannte Multiples sind eine einfache und schnelle Methode, den Unternehmenswert zu schätzen. Diese Methode jedoch birgt eine hohe Fehleranfälligkeit, denn sie arbeitet mit Mittelwerten. Ob der Wert des eigenen Unternehmens dem der in der Stichprobe erhobenen Unternehmen nahekommt oder aufgrund seines individuellen Geschäftsbetriebs werthaltiger oder weniger werthaltig als der Durchschnitt ist, bleibt hierbei offen. Dennoch geben Multiple-Verfahren eine gute erste Indikation über den ungefähren Wert.



Bei den sogenannten Deal-Multiples werden die Verkaufspreise in Relation zum Umsatz, dem EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) oder dem EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes and Depriciation) ermittelt. Investoren sprechen daher zum Beispiel von einem Unternehmenswert von zwei Mal Umsatz oder acht Mal EBIT.

Unternehmer sind oft der Meinung, ihr über viele Jahre aufgebautes Geschäft sei viel mehr wert. Im Verkaufsprozess gilt jedoch stets: Ein Unternehmen ist nur so viel wert, wie ein unabhängiger Dritter dafür bereit ist zu bezahlen. Die Kunst ist folglich, den unabhängigen Dritten zu finden, der einen überdurchschnittlich hohen Preis bezahlt, weil er mit dem Kauf größere Synergien als ein Mitbewerber hätte oder eine strategische Lücke schließen würde.