Fazit: In der Krise erst denken, dann handeln

Auch wenn es aus verständlichen Gründen schwerfällt: In Krisenzeiten sollten Unternehmen vor allem Ruhe bewahren. Es ist wichtig, besonnen zu reagieren und nicht vorschnell die Finger in den Honigtopf der Bundesregierung zu stecken. Was süß klingt, kann am Ende bitter schmecken: Durch solche Darlehen wächst der Schuldenberg der Betriebe weiter – für viele Unternehmen eine kaum zu tragende Last. Deshalb sind zunächst kurzfristig wirksame Schritte das beste Mittel der Wahl. Wer es schafft, noch ein paar Wochen flexibel zu bleiben, gewinnt eine echte Perspektive – und kann in Ruhe entscheiden, welche der zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen die beste ist.