Mietpreise für Büroflächen belasten Wirtschaftlichkeit

Für Büroflächen in deutschen Großstädten zeichnet sich ein ähnliches Bild wie für Privatwohnungen ab: In Städten wie Düsseldorf, Frankfurt am Main, aber auch in München, Köln und natürlich in Berlin ist der Mietpreis für Bürofläche in den letzten zehn Jahren stetig gestiegen. Mit einem Quadratmeter-Mietpreis von 38 Euro belegt die Mainmetropole Frankfurt den Spitzenplatz, gleich gefolgt von München mit 34,50 Euro. Weil die Nachfrage nach Bürofläche in den nächsten Jahren weiter steigen wird und Neubauten gleichzeitig teuer sind, erwarten Immobilienberater eine weitere Preissteigerung bei der Büromiete. Das belastet die Wirtschaftlichkeit eines wachsenden Unternehmens.