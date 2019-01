Als Unternehmer sollten Sie nicht nur Ihre private Absicherung regeln, sondern auch die unternehmerische. Ein Unfall, eine Krankheit – schnell sind Sie nicht mehr in der Lage, Ihr Unternehmen zu führen. Deshalb sollten Sie Vorsorge treffen.

Als Unternehmer sollten Sie auf alle Fälle eine Vorsorgevollmacht erteilen. Mit einer Vorsorgevollmacht regeln Sie Ihre Angelegenheiten im Krankheitsfall beziehungsweise für den Fall, dass Sie selbst dazu nicht mehr in der Lage sind. Mit der Vorsorgevollmacht bestimmen Sie eine Vertrauensperson, um an Ihrer Stelle die Entscheidungen zu treffen, die in Ihrem Sinne sind – und zwar in allen Lebensbereichen.

Die Anwendung der Vorsorgevollmacht setzt voraus, dass Sie als betroffene Person nicht mehr in der Lage sind, einen Willen zu entwickeln oder diesen verständlich zu artikulieren.