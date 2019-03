Verhalten in kompetitiven Situationen

Männer sind eher bereit, Verletzungen oder Vertrauensbrüche zu kaschieren. Sie neigen eher dazu, zu lügen oder sich selbst zu belügen, um das eigene Bild von sich selbst aufzubessern. Männer akzeptieren extreme Verhandlungsergebnisse eher, wenn diese von männlichen Kontrahenten erzielt wurden, als von weiblichen.

Frauen und Männer sind ähnlich erfolgreich in Situationen, in denen es nur um die Maximierung des Gewinns geht. Das sind Situationen, in denen die Berücksichtigung anderer Faktoren nebensächlich ist. Anders in einem kompetitiven, wettbewerbsorientierten Umfeld. Immer dann, wenn die eigene Leistung mit der einer anderen Person verglichen wird, schneiden Männer besser ab. Das liegt nicht daran, dass Frauen bei hohem Wettbewerbsdruck schlechter performen als bei weniger Wettbewerb. Es liegt eher daran, dass Männer den Wettbewerb per se als Motivator sehen und so eine höhere Leistung erzielen.

In kompetitiven Situationen neigen Frauen dazu, anfangs vertrauensvoller und vertrauenswürdiger zu sein. Sie fokussieren sich nicht so sehr auf sich selbst, sondern auf die anderen und auf Maßnahmen, die andere dazu bringen sollen, sich besser zu fühlen. Zahlreiche Frauen sind besorgt, dass ihre Erfolge in wettbewerbsorientierten Situationen negative Konsequenzen für sie haben könnten, vor allem dass diese sie von anderen entfremden würden.

Selbst Frauen stehen anderen Frauen kritisch gegenüber, die außergewöhnlich gute Ergebnisse erzielen. Oft ist diese Skepsis gegenüber Gleichgeschlechtigen größer, als die kritische Haltung von Männer gegenüber erfolgreichen Frauen.