Wie soll man ein Alleinstellungsmerkmal finden, wenn es doch schon alles gibt? Durch welches Merkmal kann sich ein Unternehmen noch von allen Mitbewerbern unterscheiden? Was macht es gar einzigartig? Die Suche nach dem USP ist nicht einfach.

Wenn sich die Angebote so ähnlich sind wie ein Ei dem anderen, dann orientiert sich der Kunde allein am niedrigsten Preis. Dies ist allerdings die schlechteste Variante sich zu positionieren. Die Preiskonkurrenz zwingt viele Unternehmen, sich unter Wert zu verkaufen.

Wenn es Ihnen schwerfällt, herauszufinden, was Sie einzigartig und besonders macht, fangen Sie bei den einfachen Dingen an. Welche Bedürfnisse haben Ihre Kunden? Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie selbst Kunde wären? Es gibt zahlreiche Begegnungen im Alltag, die Sie auf Ihr Business adaptieren können. Hier kommen vier simple Beispiele für Alleinstellungsmerkmale, die Sie vielleicht auch auf Ihr Business übertragen können.