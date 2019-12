Abschiedsrede persönlich halten

„1972 machte er seinen Abschluss an ..., dann ging er nach ... bevor er die Leitung der Abteilung XY übernahm.“ Kein Zuhörer möchte sich durch die komplette Biografie einer Person kämpfen. Konzentrieren Sie sich deshalb in der Abschiedsrede auf die wesentlichen Informationen und schmücken Sie sie mit wohlwollenden Anekdoten aus dem gemeinsamen beruflichen Alltag aus. So vermitteln Sie ein Gefühl dafür, wie das Miteinander wirklich war und lassen gleichzeitig die eine oder andere Erinnerung aufleben.