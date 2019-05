IHK-eigene Weiterbildungsakademien

IHK-eigene Bildungszentren bieten bundesweit nebenberufliche Praxisstudiengänge zum geprüften Betriebswirt an. Die Angebote der Bildungszentren unterscheiden sich nur marginal. Dauer, Unterrichtszeiten und Kosten sind an allen Standorten ähnlich. Ein Lehrgang dauert etwa eineinhalb Jahre. Umfangreiche Lehrmaterialien sollen zukünftigen Prüfungsteilnehmern eine gewisse Themen-Sicherheit verschaffen. Der Unterricht findet in nebenberuflichen Kursen meist an zwei Abenden unter der Woche statt, sowie an einigen Samstagen halbtags. Einige IHK-Einrichtungen führen zusätzlich zwei Vollzeit-Unterrichtswochen an.