Innendienstmitarbeiter bei der variablen Vergütung einbeziehen

Die Innendienstmitarbeiter werden gleichermaßen in die variable Vergütung eingebunden. Dabei sollte darauf geachtet werden, diejenigen Tätigkeiten der Innendienstmitarbeiter in den Zielen abzubilden, die dort von besonderem Interesse sind und nicht einfach die Inhalte der Außendienstvergütung zu wiederholen.

Eine moderne Vergütungslösung schafft keine Insellösungen mehr, wie die ausschließliche Einbindung des Außendiensts in das Vergütungssystem. Sie erstreckt sich vielmehr auf das gesamte Vertriebsteam mit Innen- und Außendienst, das am Vertriebserfolg beteiligt ist. Dabei muss nicht allein der Innendienst in die variable Vertriebsvergütung integriert werden, sondern ebenso der Service, das Produktmanagement, die Beschaffung, der Einkauf und gegebenenfalls weitere Fachbereiche.

In der modernen Vergütung ist das „Gießkannen-Prinzip“ verpönt: Jeder erhält einen Teil vom Gesamtergebnis. Vielmehr wird jeder Mitarbeiter oder jedes Team in genau die Ziele eingebunden, die es zu erreichen gilt, sodass jeder genau weiß, was von ihm erwartet wird. Die Gruppenprämie, die am Ende aufgeteilt wird, ist nicht mehr zeitgemäß.