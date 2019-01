Wie-du-mir-so-ich-dir-Effekt

Wenn der Service im Restaurant besonders zuvorkommend ist, revanchieren wir uns in der Regel mit einem höheren Trinkgeld. Der Grund: Immer wenn uns jemand etwas Gutes tut, uns seine Aufmerksamkeit oder Zeit schenkt, haben wir das Gefühl, in dessen Schuld zu stehen. Dieser Effekt wird oft bewusst ausgenutzt. So steigt zum Beispiel die Rücklaufquote von Werbebriefen stark an, wenn der Absender ein kleines Geschenk beilegt. Zuweilen wird die vermeintliche Schuld auch unverblümt eingefordert nach dem Motto: Eine Hand wäscht die andere.

Dies können wir vermeiden, wenn wir kleine Aufmerksamkeiten als das sehen, was sie sind: freiwillige Geschenke oder freiwillig erbrachte und kostenlose Serviceleistungen. Es spricht nichts dagegen, sich dafür freiwillig zu revanchieren. Verpflichten lassen sollten wir uns dazu hingegen nicht.